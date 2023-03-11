Минобороны США планирует потратить на закупку оружия и боеприпасов 170 млрд долларов

Минобороны США намерено потратить на закупку оружия и боеприпасов 170 миллиардов долларов в 2024 году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на внутренний документ американского оборонного ведомства.

По данным агентства, в понедельник американское министерство представит запросы на закупку и финансирование разработки новых вооружений на новый финансовый год — с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024 года. Общая сумма составит свыше 300 миллиардов долларов, из которых 170 миллиардов долларов будет направлено на производство техники и боеприпасов вместо тех, что были переданы Киеву, а также на расширение запасов ракет в случае возможного конфликта с Китаем.

Ещё 76,8 миллиарда долларов Пентагон запрашивает для вооружения флота и корпуса морской пехоты. Из них 32,8 миллиарда — на строительство новых кораблей, 61 миллиард — на вооружения для военно-воздушных и космических сил и 24,4 миллиарда — для сухопутных войск. Также Минобороны планирует закупить 28 РСЗО HIMARS и более пяти тысяч ракет, а также свыше 540 ПТРК Javelin.

Ещё порядка 145 миллиардов пойдут на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, в том числе 46 миллиардов — для ВВС, 27 миллиардов — для флота, 15,7 миллиарда — для сухопутных сил. Также 3,7 миллиарда долларов запрашивают для создания новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, а также три миллиарда — на внедрение нового стратегического бомбардировщика B-21 и чуть больше двух миллиардов — на разработку нового истребителя.