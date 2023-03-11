Председатель ВС оценил последствия выхода России из-под юрисдикции ЕСПЧ
Глава Верховного суда Лебедев: Выход РФ из-под юрисдикции ЕСПЧ не сказался на правосудии
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев высказался о выходе России из-под юрисдикции ЕСПЧ. Он поспешил заверить, что этот шаг не сказался на ситуации с правосудием.
"Как справлялись, так и справляемся. У нас самостоятельный суд, независимый. Помните, и в те годы мы не всегда соглашались", — заявил он на полях совещания председателей верховных судов государств – членов ШОС в Дели.
Лебедев отметил важность разумности, взвешенности и проверки качества через соответствие общепризнанным правовым нормам, государственным и международным принципам.
"Это всё остаётся. Мы же не отреклись от общепризнанных принципов и норм международного права. Нет, этого не произошло", — добавил глава ВС России.
По его словам, главная задача Верховного суда в том, чтобы "судейский корпус России был высокопрофессиональным, беспристрастным и честным".
Ранее президент России Владимир Путин уже заявлял, что суды нашей страны способны надёжно защищать права граждан после выхода государства из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), несмотря на все опасения по поводу негативных последствий. Глава государства подчеркнул, что в руках нашей судебной системы есть все инструменты для защиты прав населения.
ТАСС / Валерий Шарифулин