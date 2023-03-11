Председатель ВС оценил последствия выхода России из-под юрисдикции ЕСПЧ

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев высказался о выходе России из-под юрисдикции ЕСПЧ. Он поспешил заверить, что этот шаг не сказался на ситуации с правосудием.

"Как справлялись, так и справляемся. У нас самостоятельный суд, независимый. Помните, и в те годы мы не всегда соглашались", — заявил он на полях совещания председателей верховных судов государств – членов ШОС в Дели.

Лебедев отметил важность разумности, взвешенности и проверки качества через соответствие общепризнанным правовым нормам, государственным и международным принципам.

"Это всё остаётся. Мы же не отреклись от общепризнанных принципов и норм международного права. Нет, этого не произошло", — добавил глава ВС России.

По его словам, главная задача Верховного суда в том, чтобы "судейский корпус России был высокопрофессиональным, беспристрастным и честным".