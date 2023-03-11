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11 марта, 07:25

Шевченко выиграла пасьют на последнем этапе Кубка Содружества

Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на Кубке Содружества по биатлону в Тюмени

<p>Биатлонистка Анастасия Шевченко. Обложка © ТАСС / Eibner-Pressefoto / EXPA / Huter</p>

Биатлонистка Анастасия Шевченко. Обложка © ТАСС / Eibner-Pressefoto / EXPA / Huter

Биатлонистка Анастасия Шевченко стала победительницей гонки преследования на заключительном, шестом этапе Кубка Содружества по биатлону в Тюмени.

Биатлонистка прошла дистанцию 10 километров за 30 минут 43,7 секунды и допустила один промах. Второй стала Виктория Сливко, а бронзу завоевала Екатерина Носкова.

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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над американцем Брендоном Накасимой в матче второго круга турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (Indian Wells Masters). Медведев обыграл соперника на пару очков и вырвал победу, игра закончилась со счётом 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 26 минут. Теперь победителю предстоит сразиться с белорусским теннисистом Ильёй Ивашко.

Оксана Попова
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