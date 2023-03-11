Шевченко выиграла пасьют на последнем этапе Кубка Содружества

Биатлонистка Анастасия Шевченко стала победительницей гонки преследования на заключительном, шестом этапе Кубка Содружества по биатлону в Тюмени.

Биатлонистка прошла дистанцию 10 километров за 30 минут 43,7 секунды и допустила один промах. Второй стала Виктория Сливко, а бронзу завоевала Екатерина Носкова.