Шевченко выиграла пасьют на последнем этапе Кубка Содружества
Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на Кубке Содружества по биатлону в Тюмени
Биатлонистка Анастасия Шевченко. Обложка © ТАСС / Eibner-Pressefoto / EXPA / Huter
Биатлонистка Анастасия Шевченко стала победительницей гонки преследования на заключительном, шестом этапе Кубка Содружества по биатлону в Тюмени.
Биатлонистка прошла дистанцию 10 километров за 30 минут 43,7 секунды и допустила один промах. Второй стала Виктория Сливко, а бронзу завоевала Екатерина Носкова.
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над американцем Брендоном Накасимой в матче второго круга турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (Indian Wells Masters). Медведев обыграл соперника на пару очков и вырвал победу, игра закончилась со счётом 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 26 минут. Теперь победителю предстоит сразиться с белорусским теннисистом Ильёй Ивашко.