"Боже, спаси нас всех": В ЕП предрекли Европе страшное будущее из-за США
Депутат ЕП Уоллес: США хотят вбить клин между Европой и Китаем
Действующие лишь в собственных интересах США хотят рассорить Европу с Китаем. Об этом заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.
По его словам, Штаты и НАТО пытаются убедить ЕС в том, что КНР представляет для Европы настоящую угрозу безопасности. При этом он подчеркнул, что речь действительно идёт о стране, которая "за 40 лет не сбросила ни на кого бомбу".
"Штаты пытаются вбить клин между Китаем и Европой. И если мы пойдём по этой дорожке, Боже, спаси Европу. Боже, спаси нас всех", — написал Уоллес в "Твиттере"
Ранее Лайф уже писал, что глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен. Как заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, каждый шаг сторон свидетельствует о том, что их противостояние будет лишь усиливаться.
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