Прапорщик из Дагестана сорвал заход группы бойцов ВСУ в тыл российских войск
Прапорщик Баширов из Дагестана предотвратил диверсию в тылу российских войск
Прапорщик из Дагестана Магомед Баширов проявил мужество и спас жизни товарищей в ходе специальной военной операции. Как рассказали в Минобороны, он предотвратил диверсию в тылу российских войск и спас раненых бойцов.
Двигаясь по маршруту в лесополосе, он увидел украинских солдат, которые планировали совершить диверсию в тылу российских войск. Об увиденном военный оперативно доложил командованию и вступил в бой. Застав противника врасплох, бойцы ВС РФ шквальным огнём уничтожили его огневые точки.
"Во время боестолкновения прапорщик Баширов оперативно организовал эвакуацию раненых товарищей с поля боя, после чего своевременно оказал им неотложную медицинскую помощь", — сообщили в Минобороны.
Ранее Лайф писал, что российские военные пресекли действия десяти разведывательных групп украинской армии, которые собирали информацию в ЛНР и Харьковской области. Они были поражены на Купянском направлении в районе населённых пунктов Табаевка, Гряниковка и Ольшана (Харьковская область), а также в районе сёл Артёмовка, Новосёловское и Стельмаховка (ЛНР).
ТАСС / Андрей Рубцов