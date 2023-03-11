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Опубликовано 11 марта 2023, 08:28
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Прапорщик из Дагестана сорвал заход группы бойцов ВСУ в тыл российских войск

Прапорщик Баширов из Дагестана предотвратил диверсию в тылу российских войск

Прапорщик из Дагестана Магомед Баширов проявил мужество и спас жизни товарищей в ходе специальной военной операции. Как рассказали в Минобороны, он предотвратил диверсию в тылу российских войск и спас раненых бойцов.

Двигаясь по маршруту в лесополосе, он увидел украинских солдат, которые планировали совершить диверсию в тылу российских войск. Об увиденном военный оперативно доложил командованию и вступил в бой. Застав противника врасплох, бойцы ВС РФ шквальным огнём уничтожили его огневые точки.

"Во время боестолкновения прапорщик Баширов оперативно организовал эвакуацию раненых товарищей с поля боя, после чего своевременно оказал им неотложную медицинскую помощь", — сообщили в Минобороны.

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Ранее Лайф писал, что российские военные пресекли действия десяти разведывательных групп украинской армии, которые собирали информацию в ЛНР и Харьковской области. Они были поражены на Купянском направлении в районе населённых пунктов Табаевка, Гряниковка и Ольшана (Харьковская область), а также в районе сёл Артёмовка, Новосёловское и Стельмаховка (ЛНР).

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ТАСС / Андрей Рубцов

Оксана Попова
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