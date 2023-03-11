Прапорщик из Дагестана сорвал заход группы бойцов ВСУ в тыл российских войск

Прапорщик из Дагестана Магомед Баширов проявил мужество и спас жизни товарищей в ходе специальной военной операции. Как рассказали в Минобороны, он предотвратил диверсию в тылу российских войск и спас раненых бойцов.

Двигаясь по маршруту в лесополосе, он увидел украинских солдат, которые планировали совершить диверсию в тылу российских войск. Об увиденном военный оперативно доложил командованию и вступил в бой. Застав противника врасплох, бойцы ВС РФ шквальным огнём уничтожили его огневые точки.

"Во время боестолкновения прапорщик Баширов оперативно организовал эвакуацию раненых товарищей с поля боя, после чего своевременно оказал им неотложную медицинскую помощь", — сообщили в Минобороны.