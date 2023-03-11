7 причин решиться на общий наркоз при зубной операции
Стоматолог Савин объяснил, когда не стоит соглашаться на общий наркоз при зубной операции
Для проведения зубной операции под общим наркозом требуется соблюсти ряд условий, а также выяснить у врача, насколько необходима такая анестезия в конкретном случае. Об этом рассказал Лайфу заведующий отделением стоматологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач стоматолог-ортопед, стоматолог-терапевт Илья Савин.
По его словам, пациент на приёме должен честно и подробно отвечать на вопросы доктора, пройти все назначенные обследования и сдать анализы. Всё это поможет принять верное решение о наркозе. Также важно внимательно подойти к выбору самой стоматологической клиники.
"Она должна отвечать следующим требованиям: обладать лицензией на использование общего обезболивания, иметь операционную, располагать современным аппаратом для поддержания и контроля состояния пациента, а также реанимационным оборудованием, содержать в штате анестезиолога, иметь право на работу с общим обезболиванием, которое подтверждено сертификатом", — отметил Савин.
Он подчеркнул, что лечение под наркозом не показано в последний триместр беременности, при наличии системных заболеваний в период декомпенсации. В остальных случаях такой способ оперативного вмешательства может иметь ряд преимуществ. Пациент под наркозом спокоен, не чувствует боль, а значит можно провести несколько важных процедур.
Кроме того, после удаления зубов под общей анестезией воспалительные процессы бывают значительно реже, добавил медик. А во время пломбирования образование слюны под действием лекарственных средств уменьшается. При этом к проведению наркоза есть ряд показаний.
"Сложные челюстно-лицевые операции, удаление нескольких зубов одновременно, аллергия на местные анестетики, низкий "болевой порог", большой объём необходимого лечения, развитый рвотный рефлекс, гипертония и сердечно-сосудистые заболевания в сочетании с повышенным страхом перед стоматологическим лечением, а также заболевания, при которых невозможно обеспечить неподвижное положение пациента в стоматологическом кресле", — перечислил Савин.
Отдельным пунктом врач вынес детский возраст. К примеру, в период с 2 до 5 лет малышей просто невозможно убедить сохранять неподвижность и спокойствие. В таких случаях лечение с обычным местным обезболиванием способно стать травмоопасным для ребёнка. Врач добавил, что общий наркоз может применяться и в более позднем детском возрасте, если диагностирована гиперактивность.
"Для тревожных, капризных и впечатлительных детей, для детей с дентофобией (страхом перед стоматологическими процедурами) не существует верхних границ возраста, в котором заканчивают применять наркоз. Это делается для того, чтобы максимально сберечь их душевное равновесие и не допустить психологических травм от лечения у стоматолога", — также отметил медик.
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