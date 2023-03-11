7 причин решиться на общий наркоз при зубной операции

Для проведения зубной операции под общим наркозом требуется соблюсти ряд условий, а также выяснить у врача, насколько необходима такая анестезия в конкретном случае. Об этом рассказал Лайфу заведующий отделением стоматологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач стоматолог-ортопед, стоматолог-терапевт Илья Савин.

По его словам, пациент на приёме должен честно и подробно отвечать на вопросы доктора, пройти все назначенные обследования и сдать анализы. Всё это поможет принять верное решение о наркозе. Также важно внимательно подойти к выбору самой стоматологической клиники.

"Она должна отвечать следующим требованиям: обладать лицензией на использование общего обезболивания, иметь операционную, располагать современным аппаратом для поддержания и контроля состояния пациента, а также реанимационным оборудованием, содержать в штате анестезиолога, иметь право на работу с общим обезболиванием, которое подтверждено сертификатом", — отметил Савин.

Он подчеркнул, что лечение под наркозом не показано в последний триместр беременности, при наличии системных заболеваний в период декомпенсации. В остальных случаях такой способ оперативного вмешательства может иметь ряд преимуществ. Пациент под наркозом спокоен, не чувствует боль, а значит можно провести несколько важных процедур.

Кроме того, после удаления зубов под общей анестезией воспалительные процессы бывают значительно реже, добавил медик. А во время пломбирования образование слюны под действием лекарственных средств уменьшается. При этом к проведению наркоза есть ряд показаний.

"Сложные челюстно-лицевые операции, удаление нескольких зубов одновременно, аллергия на местные анестетики, низкий "болевой порог", большой объём необходимого лечения, развитый рвотный рефлекс, гипертония и сердечно-сосудистые заболевания в сочетании с повышенным страхом перед стоматологическим лечением, а также заболевания, при которых невозможно обеспечить неподвижное положение пациента в стоматологическом кресле", — перечислил Савин.

Отдельным пунктом врач вынес детский возраст. К примеру, в период с 2 до 5 лет малышей просто невозможно убедить сохранять неподвижность и спокойствие. В таких случаях лечение с обычным местным обезболиванием способно стать травмоопасным для ребёнка. Врач добавил, что общий наркоз может применяться и в более позднем детском возрасте, если диагностирована гиперактивность.

"Для тревожных, капризных и впечатлительных детей, для детей с дентофобией (страхом перед стоматологическими процедурами) не существует верхних границ возраста, в котором заканчивают применять наркоз. Это делается для того, чтобы максимально сберечь их душевное равновесие и не допустить психологических травм от лечения у стоматолога", — также отметил медик.