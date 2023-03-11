В Германии раскрыли число немецких наёмников в Иностранном легионе ВСУ
СМИ сообщили о переправке на Украину более 60 экстремистов из Германии
Более 60 экстремистов из Германии за последний год отправились на Украину, часть из них принимала участие в боевых действиях. Закрытые данные Федерального ведомства по охране конституции обнародовала газета Neue Zurcher Zeitung.
Согласно данным издания, всего на Украину отправился 61 немецкий экстремист, 29 из них воюют на стороне ВСУ. На сегодняшний день половина уехавших всё ещё находится там. Полицейские причисляют примерно половину из них к правым экстремистам, но на чьей стороне они воюют, газета умышленно не сообщает.
Ранее Лайф писал, что в Грузию прибыли сторонники экс-президента страны Михаила Саакашвили, которые воевали на стороне ВСУ. Их цель — подтолкнуть молодёжь к революционному сценарию.
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