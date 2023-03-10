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10 марта, 12:22

В Грузию прибыли воевавшие за Украину сторонники Саакашвили

Вице-спикер Вольский: В Грузию прибыли воевавшие за ВСУ сторонники Саакашвили

В Грузию прибыли сторонники экс-президента страны Михаила Саакашвили, которые воевали на стороне ВСУ. Как рассказал в беседе с журналистами вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский, их цель — подтолкнуть молодёжь к революционному сценарию.

По его словам, сейчас на территории Грузии под руководством Левана Хабеишвили, сторонника Саакашвили, члена партии "Единое национальное движение", действует группа, которая намерена помешать развитию политических процессов. Теперь к ней прибавились соратники экс-президента Грузии, воевавшие на стороне ВСУ.

"С Украины приехала определённая группа сторонников Саакашвили. Это бойцы, которые постараются, использовав эту молодёжную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс", — сказал он.

Напомним, 6 марта в Тбилиси начались протесты против законопроекта об иностранных агентах. Тем не менее 7 марта депутаты всё-таки приняли документ в первом чтении, что вызвало новую волну недовольства: митингующие даже попытались прорваться в Парламент Грузии, а также жгли флаги РФ.

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После двух суток беспорядков правящая партия страны отозвала из парламента законопроект об иноагентах, а сегодня депутаты проголосовали во втором чтении против документа, таким образом сняв его с обсуждения. В Кремле в этих событиях увидели "чью-то руку", которая пытается добавить к ситуации с протестами в Грузии антироссийские элементы.

Обложка ©

ТАСС / Александр Патрин

Оксана Попова
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