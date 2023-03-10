В Грузию прибыли воевавшие за Украину сторонники Саакашвили

В Грузию прибыли сторонники экс-президента страны Михаила Саакашвили, которые воевали на стороне ВСУ. Как рассказал в беседе с журналистами вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский, их цель — подтолкнуть молодёжь к революционному сценарию.

По его словам, сейчас на территории Грузии под руководством Левана Хабеишвили, сторонника Саакашвили, члена партии "Единое национальное движение", действует группа, которая намерена помешать развитию политических процессов. Теперь к ней прибавились соратники экс-президента Грузии, воевавшие на стороне ВСУ.