Солист "Отпетых мошенников" раскрыл причину распада группы

В распаде группы "Отпетые мошенники" не последнюю роль сыграл Гарик Богомазов, намекнул бывший солист коллектива Сергей Аморалов. По его словам, коллеги поссорились ещё десять лет назад, причём причина этого ему до сих пор непонятна.

"Гарик ушёл в 2011 году. Просто перестал выходить на связь, перестал приезжать на концерты. Было принято решение выступать без него. Почему так случилось? У него были проблемы с алкоголем", — рассказал он в эфире программы "Малахов" на телеканале "Россия-1".

Своей версией событий поделился и сам Богомазов. Он по видеосвязи присоединился к обсуждению, заявив, что до смерти третьего участника группы, Тома Хаоса, хотел сделать с ним дуэт, однако этому препятствовал Аморалов. Якобы он даже писал друзьям письма с угрозами и оказывал давление через звонки организаторам и владение авторскими правами на песни.