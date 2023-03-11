В США представили сценарий подводной войны с Россией и ужаснулись

Новейшие российские атомные подводные лодки представляют реальную угрозу безопасности США. Об этом заявил профессор американского Военно-морского колледжа Майкл Петерсен.

По его оценке, с точки зрения ведения войны над водой и в воздухе Китай обладает более крупным и боеспособным военно-морским флотом, однако, говоря о подводном бое, критический вызов для Штатов представляет именно Россия.

"Российские подводные технологии в каком-то смысле намного превосходят китайские технологии подводной войны. И у них есть доктрина, которая позволяет им использовать эти сильные стороны", — сказал профессор в интервью Newsweek.

Петерсен отметил, что у американских и европейских берегов начали замечать новейшие российские подлодки, в том числе "Северодвинск", добавив, что этот факт не на шутку обеспокоит государства. Профессор утверждает также, что у американцев есть свидетельства того, что российские атомные подводные лодки развёртываются у побережья США, в Средиземноморье и в других местах на периферии Европы.