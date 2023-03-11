Немецкая железная дорога перестала бесплатно возить гумпомощь на Украину

Германский железнодорожный концерн Deutsche Bahn решил прекратить бесплатную доставку гуманитарных грузов на Украину с 2023 года. Об этом пишет Spiegel, а также напоминает, что ещё год назад перевозка осуществлялась безвозмездно в знак поддержки Украины.

"Эта поддержка закончилась так же быстро, как и началась. С 1 января 2023 года [дочернее предприятие] DB Cargo, по всей видимости, больше не предлагает бесплатной транспортировки", — отмечается в статье.

Журнал уточняет, что с февраля 2022 года компания DB Cargo отвезла на Украину 1300 контейнеров с гуманитарной помощью. Расходы на транспортировку оцениваются в пять миллионов евро.