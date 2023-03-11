В Госдуме напомнили Макрону о триумфальном взятии Парижа русской армией

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону следует не забывать уроки истории и то, как в 1814 году русская армия триумфально вошла в Париж, разгромив сильнейшую по тем временам армию Наполеона Бонапарта. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев в ответ на слова французского лидера о планах вместе с Лондоном помочь Украине начать контрнаступление.

"Через год исполнится 210 лет с тех пор, как 31 марта 1814 года русская армия вошла в Париж, разгромив, казалось в то время, непобедимую армию Наполеона. Во имя этой победы объединился весь российский народ. Так вот Макрону необходимо хорошо знать историю. Выучить исторический урок о том, что российские войска были в Париже, и зарубить себе на носу, что Россия способна разгромить любую мощную армию", — сказал депутат в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что взятие Парижа ознаменовало изменение хода истории и становление России как самой справедливой державы. В свою очередь мы обязаны возродить память о том подвиге, а Макрон пусть "заучит наизусть и никогда впредь не ошибается".