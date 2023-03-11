Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 марта 2023, 14:09

В Госдуме напомнили Макрону о триумфальном взятии Парижа русской армией

Депутат Ивлев призвал Макрона вспомнить, как русская армия вошла в Париж

Русская армия вступает в Париж. Обложка © wikipedia

Русская армия вступает в Париж. Обложка © wikipedia

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону следует не забывать уроки истории и то, как в 1814 году русская армия триумфально вошла в Париж, разгромив сильнейшую по тем временам армию Наполеона Бонапарта. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев в ответ на слова французского лидера о планах вместе с Лондоном помочь Украине начать контрнаступление.

"Через год исполнится 210 лет с тех пор, как 31 марта 1814 года русская армия вошла в Париж, разгромив, казалось в то время, непобедимую армию Наполеона. Во имя этой победы объединился весь российский народ. Так вот Макрону необходимо хорошо знать историю. Выучить исторический урок о том, что российские войска были в Париже, и зарубить себе на носу, что Россия способна разгромить любую мощную армию", сказал депутат в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что взятие Парижа ознаменовало изменение хода истории и становление России как самой справедливой державы. В свою очередь мы обязаны возродить память о том подвиге, а Макрон пусть "заучит наизусть и никогда впредь не ошибается".

В Twitter призвали Макрона и Сунака помолчать после слов Путина о ядерном оружии
В Twitter призвали Макрона и Сунака помолчать после слов Путина о ядерном оружии

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон дал обещание предпринять всё возможное, чтобы украинский конфликт не превратился в глобальное противостояние.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Госдума
  • Эмманюэль Макрон
  • Мировая политика
  • Политика России
  • История
  • Политика
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar