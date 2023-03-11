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11 марта, 08:57

В Twitter призвали Макрона и Сунака помолчать после слов Путина о ядерном оружии

Пользователи Twitter посмеялись над заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Риши Сунака, в котором те призвали Москву вернуться к участию в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3).

"Путин сказал, что он сделает это (проведёт испытание ядерного оружия. — Прим. Лайфа) только в том случае, если США пойдут на такой первыми. Если Сунак и Макрон не умеют слушать или читать, то пусть замолчат", объяснил кто-то из комментаторов.

Его поддержали и другие юзеры, подчеркнувшие, что "Россия не собирается начинать ядерные испытания, если только американцы этого не сделают". А некоторые предложили Макрону и Сунаку вместо пустой критики решения Москвы посмотреть на другую сторону океана: "Если вы беспокоитесь о ядерном оружии, посмотрите на президента США".

"Они довольно забавные, думают, что их болтовня действительно имеет значение", — иронично добавил ещё один автор, а многие и вовсе назвали Францию и Британию колониями Штатов.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в ДСНВ в ходе Послания Федеральному собранию. После этого Госдума и Совет Федерации единогласно поддержали решение главы государства. В МИД подчеркнули, что допускают возвращение к диалогу, если Вашингтон согласится на деэскалацию.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Татьяна Миссуми
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