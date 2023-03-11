В Twitter призвали Макрона и Сунака помолчать после слов Путина о ядерном оружии

Пользователи Twitter посмеялись над заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Риши Сунака, в котором те призвали Москву вернуться к участию в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3).

"Путин сказал, что он сделает это (проведёт испытание ядерного оружия. — Прим. Лайфа) только в том случае, если США пойдут на такой первыми. Если Сунак и Макрон не умеют слушать или читать, то пусть замолчат", — объяснил кто-то из комментаторов.

Его поддержали и другие юзеры, подчеркнувшие, что "Россия не собирается начинать ядерные испытания, если только американцы этого не сделают". А некоторые предложили Макрону и Сунаку вместо пустой критики решения Москвы посмотреть на другую сторону океана: "Если вы беспокоитесь о ядерном оружии, посмотрите на президента США".