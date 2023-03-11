Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 марта, 12:10

Британия и Франция хотят поставить на вооружение новую крылатую ракету к 2030 году

Уже к 2030 году Великобритания и Франция хотят поставить на вооружение новую противокорабельную ракету Future Cruise/Anti-Ship Weapon, которую страны совместно разрабатывают более десяти лет. Информация следует из заявления по итогам встречи британского премьер-министра Риши Сунака и французского лидера Эмманюэля Макрона.

В заявлении указано, что ракета находится в разработке с 2011 года. Проект должен заменить ПКР Exocet и Harpoon, а также авиационные крылатые ракеты Storm Shadow (во Франции — SCALP).

"Они [Франция и Соединённое Королевство] обязуются делать конкретные шаги, направленные на дальнейшее развитие программы FC/ASW, чтобы не допустить пробелов в своём военном потенциале. В частности, они обязуются обеспечить поступление новых крылатых ракет в 2030 году", — сказано в сообщении.

В Twitter призвали Макрона и Сунака помолчать после слов Путина о ядерном оружии

В Twitter призвали Макрона и Сунака помолчать после слов Путина о ядерном оружии

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон дал обещание предпринять всё возможное, чтобы украинский конфликт не превратился в глобальное противостояние. Заявление он озвучил на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова
  • Новости
  • Франция
  • Великобритания
  • Военная техника
  • Политика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров