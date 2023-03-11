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11 марта, 11:44

Неизвестный напал с ножом на прохожих в Ницце, есть раненые

BF MTV: Мужчина напал на людей с ножом в Ницце, ранены двое

Два человека ранены в результате нападения мужчины с ножом на рынке в Ницце. Как пишет телеканал BF MTV, злоумышленник задержан.

Всё произошло сегодня утром. 42-летний преступник приехал на рынок в Ницце и внезапно стал размахивать ножом, ранив двух мужчин 79 и 65 лет. Травмы оказались неглубокими, жизни пострадавших ничего не угрожает. Мотивы злоумышленника неизвестны.

Три человека ранены в результате стрельбы в центре Баку

Три человека ранены в результате стрельбы в центре Баку

Ранее Лайф писал, что экс-министр финансов и лидер левой парламентской партии МЕРА25 Янис Варуфакис подвергся жестокому нападению неизвестных во время ужина в одном из ресторанов Афин. Политик ужинал в ресторане с однопартийцами, и внезапно к нему подошли более десяти неизвестных людей. Они вызвали Варуфакиса для разговора на улицу, где ему сломали нос, а после продолжили наносить удары ногами и руками.

Обложка ©

shutterstock

Оксана Попова
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