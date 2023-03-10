Три человека ранены в результате стрельбы в центре Баку

Стрельба произошла в центре Баку. В результате вооружённого нападения есть пострадавшие, передаёт APA.

Кадры с места стрельбы в столице Азербайджана. Видео © Twitter / Trttffjjkkhy / Islamicfront1

Судя по опубликованным в Сети кадрам, помощь одному из пострадавших оказывали очевидцы прямо на улице. Ранения получили три человека. Среди них жители 2002 и 1983 года рождения. Они доставлены в больницу. Их состояние средней тяжести оценивается как стабильное.

В МВД начали расследование произошедшего. По факту вооружённого инцидента проводятся необходимые мероприятия, отметили в ведомстве.