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10 марта, 11:58

Три человека ранены в результате стрельбы в центре Баку

Стрельба произошла в центре Баку. В результате вооружённого нападения есть пострадавшие, передаёт APA.

Кадры с места стрельбы в столице Азербайджана. Видео © Twitter / Trttffjjkkhy / Islamicfront1

Судя по опубликованным в Сети кадрам, помощь одному из пострадавших оказывали очевидцы прямо на улице. Ранения получили три человека. Среди них жители 2002 и 1983 года рождения. Они доставлены в больницу. Их состояние средней тяжести оценивается как стабильное.

В МВД начали расследование произошедшего. По факту вооружённого инцидента проводятся необходимые мероприятия, отметили в ведомстве.

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Ранее Лайф сообщал о стрельбе в центре Тель-Авива, в результате которой пострадало не менее трёх человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее терактом. Момент стрельбы также попал на видео.

Обложка ©

Twitter / Trttffjjkkhy

Николь Вербер
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