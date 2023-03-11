В Афинах жестоко избили бывшего министра финансов Греции Варуфакиса
Партия МЕРА25: Бывшего министра финансов Греции Варуфакиса жестоко избили в Афинах
Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис. Обложка © ТАСС / АР / Geert Vanden Wijngaert
Экс-министр финансов и лидер левой парламентской партии МЕРА25 Янис Варуфакис подвергся жестокому нападению неизвестных во время ужина в одном из ресторанов Афин. По данным телеканала ERT1, всё произошло в центральном районе Эксархия.
Телеканал сообщил, что политик ужинал в ресторане с однопартийцами и внезапно к нему подошли более десяти неизвестных людей. Они вызвали Варуфакиса для разговора на улицу, где ему сломали нос, а после продолжили наносить удары ногами и руками. Известно, что охраной экс-министр не пользуется. Факт нападения подтвердила и партия МЕРА25.
"Небольшая группа головорезов вошла в ресторан в буйном настроении, крича: "Выходи, ублюдок, подписавший меморандумы". Янис Варуфакис встал, чтобы обратиться к ним. Бандиты тут же ответили насилием, жестоко избив секретаря партии МЕРА25", — раскрыла детали пресс-служба партии.
Сейчас Варуфакис находится в больнице. Туда также прибыли сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Ранее Лайф сообщал о стрельбе в центре Тель-Авива, в результате которой не менее трёх человек получили ранения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее терактом. Момент стрельбы также попал на видео.