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11 марта, 05:45

В Афинах жестоко избили бывшего министра финансов Греции Варуфакиса

Партия МЕРА25: Бывшего министра финансов Греции Варуфакиса жестоко избили в Афинах

<p>Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис. Обложка © ТАСС / АР / Geert Vanden Wijngaert</p>

Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис. Обложка © ТАСС / АР / Geert Vanden Wijngaert

Экс-министр финансов и лидер левой парламентской партии МЕРА25 Янис Варуфакис подвергся жестокому нападению неизвестных во время ужина в одном из ресторанов Афин. По данным телеканала ERT1, всё произошло в центральном районе Эксархия.

Телеканал сообщил, что политик ужинал в ресторане с однопартийцами и внезапно к нему подошли более десяти неизвестных людей. Они вызвали Варуфакиса для разговора на улицу, где ему сломали нос, а после продолжили наносить удары ногами и руками. Известно, что охраной экс-министр не пользуется. Факт нападения подтвердила и партия МЕРА25.

"Небольшая группа головорезов вошла в ресторан в буйном настроении, крича: "Выходи, ублюдок, подписавший меморандумы". Янис Варуфакис встал, чтобы обратиться к ним. Бандиты тут же ответили насилием, жестоко избив секретаря партии МЕРА25", — раскрыла детали пресс-служба партии.

Сейчас Варуфакис находится в больнице. Туда также прибыли сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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Оксана Попова
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