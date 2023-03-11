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Опубликовано 11 марта 2023, 11:56
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Раскрыты потери ВСУ в живой силе на Купянском направлении

ВСУ за сутки потеряли до 50 военных и САУ "Гвоздика" на Купянском направлении

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о потерях украинской армии на Купянском направлении. За сутки там удалось уничтожить не менее полусотни военных.

По данным Минобороны РФ, ударами авиации и огнём артиллерии "Западной" группировки войск были поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Гряниковка Харьковской области и Розовка ЛНР.

"Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходная гаубица "Гвоздика", — уточнил Конашенков в ходе брифинга.

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А ранее Лайф сообщал о потерях ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях. На первом удалось ликвидировать более 120 бойцов, а на втором — до 120 человек. Также были уничтожены гаубицы Д-20 и Д-30, американская артиллерийская система M777 и семь боевых бронированных машин.

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Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Николь Вербер
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