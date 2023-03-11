Раскрыты потери ВСУ в живой силе на Купянском направлении

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о потерях украинской армии на Купянском направлении. За сутки там удалось уничтожить не менее полусотни военных.

По данным Минобороны РФ, ударами авиации и огнём артиллерии "Западной" группировки войск были поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Гряниковка Харьковской области и Розовка ЛНР.

"Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходная гаубица "Гвоздика", — уточнил Конашенков в ходе брифинга.