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11 марта, 11:53

Более 140 бойцов ВСУ ликвидированы при наступлении российской группировки "Юг"

ВС России уничтожили более 140 украинских военных на Донецком направлении

Южная группировка ВС России за сутки уничтожила более 140 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск в районах населённых пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое ДНР за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих", сказал он.

Также противник потерял две боевые бронированные машины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

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Ранее в Министерстве обороны опровергли слухи о якобы грядущей новой волне мобилизации в России. В ведомстве призвали граждан не поддаваться на провокации, раздуваемые оппозиционными ресурсами.

Обложка ©

ТАСС / Рубцов Андрей

Матвей Константинов
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