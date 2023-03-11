Более 140 бойцов ВСУ ликвидированы при наступлении российской группировки "Юг"

Южная группировка ВС России за сутки уничтожила более 140 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск в районах населённых пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое ДНР за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих", — сказал он.

Также противник потерял две боевые бронированные машины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30.