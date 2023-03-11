Бои у сёл Невское и Червоная Диброва обернулись для ВСУ ужасными потерями

Группировка "Центр" ВС России за сутки уничтожила до 90 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений и огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Невское и Червоная Диброва ЛНР", — сказал он.

Также противник потерял две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицу Д-30 и САУ "Акация".