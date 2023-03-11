Бои у сёл Невское и Червоная Диброва обернулись для ВСУ ужасными потерями
ВС России уничтожили до 90 украинских военных на Краснолиманском направлении
Группировка "Центр" ВС России за сутки уничтожила до 90 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений и огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Невское и Червоная Диброва ЛНР", — сказал он.
Также противник потерял две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицу Д-30 и САУ "Акация".
Помимо этого, в Минобороны отчитались об уничтожении более 140 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Украинские войска лишились двух боевых бронированных машин, четырёх пикапов, трёх автомобилей и двух гаубиц Д-30.
ТАСС / Владимир Гердо