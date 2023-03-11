В Госдуме сочли безумием украинскую идею о переименовании России в Московию

Поручение украинского лидера Владимира Зеленского о проработке возможности переименования России в Московию не что иное, как безумие. Как заявил в беседе с RT первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, такое поручение может дать лишь больной человек с изощрённой фантазией.

По его словам, здравомыслящий глава любого государства "не дойдёт до такого безумия". Депутат убеждён, что подобные поручения может давать "только больной человек с очень изощрённой фантазией после какого-то наркотического безумства".

"Один раз он уже поднимал такую волну. Но она быстро улеглась, потому что все, даже его компаньоны, поняли, что это он говорил после какого-то тяжёлого дня или ночи или после злоупотребления какими-то средствами. Он так может и США переименовать, ему это взбредёт в голову — и он будет об этом говорить", — сказал народный избранник.

Вместе с этим он подчеркнул, что Незалежная уже давно потеряла суверенитет, ведь она "не является субъектом международного права и управляется извне". Более того, президент Зеленский "ни одного шага не делает без одобрения Госдепа".