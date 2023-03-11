Появилось видео с места кровавого убийства 16-летней девушки в Подмосковье
Следователи показали видео с места убийства 16-летней девушки в Подмосковье
Следователи обнародовали видео с места жестокого убийства 16-летней девушки в Подмосковье. Подозреваемый в расправе, её 18-летний бывший возлюбленный, задержан.
Следователи показали видео с места жестокого убийства 16-летней девушки в Подмосковье. Видео © t.me / ГСУ СК России по Московской области
На опубликованных кадрах видно, что вся квартира находится в крови жертвы. На кухне, где обнаружили девушку, видны следы борьбы — разбросаны вещи, сдвинут ковёр. Предполагаемое орудие убийства — нож — лежит на полу.
Напомним, в Подольске 18-летний молодой человек перерезал горло 16-летней экс-возлюбленной во время конфликта у неё в квартире, после чего попытался скрыться. Девушка скончалась в машине скорой помощи. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Молодой человек ранее не был судим, официально нигде не работал. Дело возбуждено по статье "Убийство".