Баку потребовал объяснений от Тегерана из-за полёта военного самолёта над госграницей

Баку выразил протест Тегерану в связи с полётом иранского самолёта над госграницей двух стран, соответствующую ноту получил посол государства Сейед Аббас Мусави.

"11 марта принадлежащий Исламской Республике Иран военный самолёт с 09:44 (08:44 мск. — прим. Лайфа.) до 10:26 (09:26 мск. — прим. Лайфа.) непрерывно выполнял полёты вдоль азербайджано-иранской государственной границы, от Зангеланского до Билясуварского района и обратно. Самолёт летал на расстоянии трёх – пяти километров от государственной границы двух стран, а в некоторых случаях прямо над госграницей", — говорится в совместном заявлении МИД и Минобороны Азербайджана.

Баку предупредил Тегеран о том, что такие инциденты могут повлиять на безопасность гражданской авиации и ведут к обострению отношений двух государств. Более того, полёт "близ освобождённых от оккупации азербайджанских территорий является провокацией и недружественным поведением в отношении Азербайджана". Ведомства призвали иранскую сторону дать разъяснения и воздержаться от повторения подобных действий.