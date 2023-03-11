Пожар произошёл в здании телеканала "Спас", которое находится неподалёку от телецентра "Останкино". Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошёл в здании телеканала "Спас" в Москве. Видео © LIFE

В настоящее время из здания, расположенного на улице Академика Королёва, проводится массовая эвакуация — выводят всех посетителей и сотрудников. По данным МЧС, очаг возгорания располагается на первом этаже девятиэтажного здания — в типографии. На данный момент открытое горение ликвидировано, спасено четыре человека.