Пожар произошёл в здании телеканала "Спас" в Москве
Пожар произошёл в здании телеканала "Спас", которое находится неподалёку от телецентра "Останкино". Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Пожар произошёл в здании телеканала "Спас" в Москве. Видео © LIFE
В настоящее время из здания, расположенного на улице Академика Королёва, проводится массовая эвакуация — выводят всех посетителей и сотрудников. По данным МЧС, очаг возгорания располагается на первом этаже девятиэтажного здания — в типографии. На данный момент открытое горение ликвидировано, спасено четыре человека.
А сегодня ночью в Московской области загорелся цех по производству пластика. В результате пожара в Рузском городском округе в посёлке Колюбакино даже обрушилась кровля здания.
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