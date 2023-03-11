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11 марта, 13:45

Пожар произошёл в здании телеканала "Спас" в Москве

Пожар произошёл в здании телеканала "Спас", которое находится неподалёку от телецентра "Останкино". Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошёл в здании телеканала "Спас" в Москве. Видео © LIFE

В настоящее время из здания, расположенного на улице Академика Королёва, проводится массовая эвакуация — выводят всех посетителей и сотрудников. По данным МЧС, очаг возгорания располагается на первом этаже девятиэтажного здания — в типографии. На данный момент открытое горение ликвидировано, спасено четыре человека.

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А сегодня ночью в Московской области загорелся цех по производству пластика. В результате пожара в Рузском городском округе в посёлке Колюбакино даже обрушилась кровля здания.

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Николь Вербер
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