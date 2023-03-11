Перминова поставила на место подписчицу, попросившую у неё в подарок IPhone

Российская модель и многодетная мама Елена Перминова жёстко ответила подписчикам, которые обесценивают её труд из-за богатого мужа.

Всё началось с просьбы некоей женщины, которая попросила у Перминовой купить ей в подарок новенький IPhone, о котором она так мечтает. Неясно, на что рассчитывала женщина, но такая наглость вывела из себя светскую львицу.

"У вашего мужа так много денег, а я так хочу новый айфон. Купить сама я его не могу, потому что это абсурд какой-то. Может быть, вы мне его подарите, ведь для вас 100 тысяч — это как для меня десять рублей", — попросила женщина.

В ответ на этот жест Перминова заявила, что такими регулярными просьбами подписчики обесценивают её труд, а также оправдывают собственную лень. Модель напомнила, что деньги ей достаются большим трудом, а её муж, миллиардер Александр Лебедев, тут ни при чём.

"Такие люди не задаются вопросами, в котором часу я ежедневно просыпаюсь, как выношу телефон, разрывающийся от звонков и СМС по делам каждые две минуты семь дней в неделю, как ежедневно потею в спортивном зале, как работаю со своим сознанием, чтобы не свихнуться от нагрузок и прочее", — указала она и напомнила, что вся наша жизнь — наш личный выбор.