В УПЦ обвинили Киев в изъятии у священников икон с семьёй Николая II

Царская семья, их врач и слуги были расстреляны большевиками в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году РПЦ причислила Николая II и его погибших родственников к лику святых. После вскрытия захоронения в Свердловской области найденные останки были перезахоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, однако их подлинность не была признана Церковью из-за неимения доказательств.