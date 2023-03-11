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11 марта, 14:21

В УПЦ обвинили Киев в изъятии у священников икон с семьёй Николая II

Протоиерей Павленко: Киевские силовики изымают у духовенства УПЦ иконы с царской семьёй

Силовики киевского режима изымают у духовенства канонической Украинской православной церкви иконы с царской семьёй и символику дома Романовых, сообщил протоиерей Андрей Павленко.

"Да, это правда. [Изымают] иконы, книжки, символику царского дома. Кто-то уничтожает, кто-то изымает, главное — фиксируется факт неблагонадёжного священнослужителя", сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Царская семья, их врач и слуги были расстреляны большевиками в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году РПЦ причислила Николая II и его погибших родственников к лику святых. После вскрытия захоронения в Свердловской области найденные останки были перезахоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, однако их подлинность не была признана Церковью из-за неимения доказательств.

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Ранее Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть обитель до 29 марта. Причиной является якобы нарушение с их стороны условий договора по использованию имущества.

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glavcom.ua

Матвей Константинов
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