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11 марта, 14:34

Предсказавший развал СССР французский историк назвал следующую цель Путина

Французский историк Тодд назвал ослабление НАТО следующей целью Владимира Путина

<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Antonio Masiello / Getty Images</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Antonio Masiello / Getty Images

Североатлантический альянс в данный момент находится в большой опасности. Как заявил французский историк Эммануэль Тодд, Запад спровоцировал украинский конфликт, но очень недооценил силы России. Мнение он высказал в эфире YouTube-канала газеты Le Figaro.

"У России есть хорошие шансы выйти из этой ситуации победителем. <…> Сейчас русские делают всё, чтобы остановить НАТО, но люди на Западе просто не видят масштаба всей проблемы", — сказал он.

Именно США подтолкнули Москву пойти на превентивные меры, когда начали снабжать украинскую армию техникой НАТО. Кроме прочего, американские неоконсерваторы намеревались уничтожить российскую экономику ограничениями, но случилось обратное: Россия справляется лучше, чем кто-то может представить, добавил он.

Эммануэль Тодд — автор книги "Окончательный крах", в которой прогнозировался распад СССР. Она была опубликована в 1976 году.

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Оксана Попова
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