Североатлантический альянс в данный момент находится в большой опасности. Как заявил французский историк Эммануэль Тодд, Запад спровоцировал украинский конфликт, но очень недооценил силы России. Мнение он высказал в эфире YouTube-канала газеты Le Figaro.

"У России есть хорошие шансы выйти из этой ситуации победителем. <…> Сейчас русские делают всё, чтобы остановить НАТО, но люди на Западе просто не видят масштаба всей проблемы", — сказал он.

Именно США подтолкнули Москву пойти на превентивные меры, когда начали снабжать украинскую армию техникой НАТО. Кроме прочего, американские неоконсерваторы намеревались уничтожить российскую экономику ограничениями, но случилось обратное: Россия справляется лучше, чем кто-то может представить, добавил он.

Эммануэль Тодд — автор книги "Окончательный крах", в которой прогнозировался распад СССР. Она была опубликована в 1976 году.