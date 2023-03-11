В луже крови под замком: Отец убитой в Подольске 16-летней девушки раскрыл жуткие детали расправы

Расправившийся с 16-летней бывшей возлюбленной 18-летний житель Подольска после кровавой бойни бросил ещё живую истекающую кровью девушку и запер дверь в квартиру на её же ключ. Как Лайфу рассказали родители погибшей, она лежала на кухне около 50 минут.

Родители убитой 16-летней девушки рассказали нам детали страшной трагедии. Видео © LIFE

По словам отца девушки, юноша угрожал их дочери, а также преследовал. Обеспокоенные мать и отец обратились в полицию с просьбой повлиять на навязчивого поклонника, и сотрудники провели с ним беседу. Однако угрозы на этом не прекратились.

"Он хотел, чтобы они были вместе, а она не хотела. Его накрыло, он преследовал её, человек зацикленный. Он осознанно всё делал. Это явно умышленное убийство. Судя по перепискам, он планировал это", — уверен отец погибшей.

Также известно, что сразу же после совершения преступления парень забрал ключи у жертвы и закрыл её на замок, чтобы она не смогла выбраться. Перед этим убийца перерезал ей горло, и она не могла даже крикнуть. По словам собеседника Лайфа, девочка так пролежала примерно 50 минут.

Родители сразу почувствовали беду: мама попросила одноклассника девушки прийти домой, но он не смог попасть в квартиру, так как убийца запер её. Тогда он принял решение лезть в квартиру через балкон. Попав в квартиру, он увидел умирающую одноклассницу, которая ещё была жива. Но до больницы её довезти не успели, она скончалась в машине скорой помощи.