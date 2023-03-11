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11 марта, 15:32

Девочка впала в кому с ушибом мозга после падения на неё футбольных ворот под Саратовом

<p>Место падения футбольных ворот на девочку в селе Титоренко. Обложка © СУ СКР по Саратовской области</p>

Место падения футбольных ворот на девочку в селе Титоренко. Обложка © СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсском районе Саратовской области десятилетняя девочка впала в кому после падения на неё футбольных ворот, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. Ребёнок доставлен в областную клиническую больницу, у него диагностировали ушиб мозга.

"В 15:21 (14:21 мск) в селе Титоренко на спортивной площадке на ребёнка упали футбольные ворота… [Ему] 10 лет, [диагностированы] открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, кома", написал он в своём телеграм-канале.

В региональном отделении СУ СКР уточнили, что ЧП произошло 11 марта 2023 года днём на детской площадке на улице Школьной. Пострадала десятилетняя девочка.

Пострадавший из-за падения сосульки генерал-лейтенант МЧС находится в состоянии средней тяжести

Пострадавший из-за падения сосульки генерал-лейтенант МЧС находится в состоянии средней тяжести

Ранее в Челябинской области 12-летний ребёнок умер после падения на него наледи с крыши спорткомплекса. Прокуратура, МВД и Следственный комитет уже заняты этим делом. Ответственные за уборку территории установлены.

Матвей Константинов
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