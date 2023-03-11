Девочка впала в кому с ушибом мозга после падения на неё футбольных ворот под Саратовом

В Энгельсском районе Саратовской области десятилетняя девочка впала в кому после падения на неё футбольных ворот, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. Ребёнок доставлен в областную клиническую больницу, у него диагностировали ушиб мозга.

"В 15:21 (14:21 мск) в селе Титоренко на спортивной площадке на ребёнка упали футбольные ворота… [Ему] 10 лет, [диагностированы] открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, кома", — написал он в своём телеграм-канале.

В региональном отделении СУ СКР уточнили, что ЧП произошло 11 марта 2023 года днём на детской площадке на улице Школьной. Пострадала десятилетняя девочка.