12-летнего мальчика убила глыба льда с крыши ФОК под Челябинском
В Челябинской области школьник погиб из-за падения ледяной глыбы с крыши спорткомплекса
Место трагедии, унесшей жизнь 12-летнего школьника в Челябинской области. Обложка © Telegram / Прокуратура Челябинской области
В селе Фершампенуаз Челябинской области из-за схода наледи с крыши ФОК "Олимп" погиб двенадцатилетний школьник. Как сообщила первый замгубернатора Ирина Гехт, расследованием страшной трагедии уже занимаются правоохранительные органы и Следственный комитет.
Место трагедии, унесшей жизнь 12-летнего школьника в Челябинской области. Фото © Telegram / Прокуратура Челябинской области
"К сожалению, медики районной больницы не смогли ничем помочь мальчику. Необходимо оперативно разобраться в ситуации, чтобы не допустить возможных повторений в других муниципалитетах региона. Дети не должны становиться жертвами в ситуациях, которые мы, взрослые, могли бы предотвратить. Искренние соболезнования семье погибшего школьника", — написала она в своём телеграм-канале и пообещала оказать родным ребёнка помощь.
В свою очередь пресс-служба областной прокуратуры сообщила о начале проверки исполнения руководством спорткомплекса мер, направленных на надлежащее содержание здания и взятие на контроль расследования правоохранителями инцидента.
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