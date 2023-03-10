12-летнего мальчика убила глыба льда с крыши ФОК под Челябинском

В селе Фершампенуаз Челябинской области из-за схода наледи с крыши ФОК "Олимп" погиб двенадцатилетний школьник. Как сообщила первый замгубернатора Ирина Гехт, расследованием страшной трагедии уже занимаются правоохранительные органы и Следственный комитет.

Место трагедии, унесшей жизнь 12-летнего школьника в Челябинской области. Фото © Telegram / Прокуратура Челябинской области

"К сожалению, медики районной больницы не смогли ничем помочь мальчику. Необходимо оперативно разобраться в ситуации, чтобы не допустить возможных повторений в других муниципалитетах региона. Дети не должны становиться жертвами в ситуациях, которые мы, взрослые, могли бы предотвратить. Искренние соболезнования семье погибшего школьника", — написала она в своём телеграм-канале и пообещала оказать родным ребёнка помощь.

В свою очередь пресс-служба областной прокуратуры сообщила о начале проверки исполнения руководством спорткомплекса мер, направленных на надлежащее содержание здания и взятие на контроль расследования правоохранителями инцидента.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Сотрудники, ответственные за уборку территории, уже установлены.