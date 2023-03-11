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11 марта, 16:17

Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 16-летней девочки из Подольска

Появилось видео следственного эксперимента с жителем Подольска, убившим 16-летнюю бывшую

<p>Скриншот видео © <a href="https://t.me/shot_shot/49121" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Скриншот видео © SHOT

В распоряжении SHOT оказались эксклюзивные кадры следственного эксперимента с 18-летним жителем Подольска, который зарезал 16-летнюю девятиклассницу из-за безответной любви.

Следственный эксперимент с жителем Подольска, убившим 16-летнюю бывшую. Видео © SHOT

Задержанный сознался в жестокой расправе и совершенно спокойно рассказывал оперативникам, как попал к школьнице домой. Он подтвердил появившуюся ранее версию о том, что после очередного отказа пробрался к девушке домой и перерезал ей горло.

В луже крови под замком: Отец убитой в Подольске 16-летней девушки раскрыл жуткие детали расправы

В луже крови под замком: Отец убитой в Подольске 16-летней девушки раскрыл жуткие детали расправы

Как уже сообщал Лайф, 16-летнюю девушку ещё живой нашли в луже крови. Друг девочки залез в запертую квартиру через балкон по просьбе её родителей. Он увидел умирающую одноклассницу и вызвал скорую. Но до больницы её довезти не успели, она скончалась в машине скорой помощи.

Андрей Бражников
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