Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 16-летней девочки из Подольска
Появилось видео следственного эксперимента с жителем Подольска, убившим 16-летнюю бывшую
Скриншот видео © SHOT
В распоряжении SHOT оказались эксклюзивные кадры следственного эксперимента с 18-летним жителем Подольска, который зарезал 16-летнюю девятиклассницу из-за безответной любви.
Следственный эксперимент с жителем Подольска, убившим 16-летнюю бывшую. Видео © SHOT
Задержанный сознался в жестокой расправе и совершенно спокойно рассказывал оперативникам, как попал к школьнице домой. Он подтвердил появившуюся ранее версию о том, что после очередного отказа пробрался к девушке домой и перерезал ей горло.
Как уже сообщал Лайф, 16-летнюю девушку ещё живой нашли в луже крови. Друг девочки залез в запертую квартиру через балкон по просьбе её родителей. Он увидел умирающую одноклассницу и вызвал скорую. Но до больницы её довезти не успели, она скончалась в машине скорой помощи.