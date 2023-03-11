Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 16-летней девочки из Подольска

Задержанный сознался в жестокой расправе и совершенно спокойно рассказывал оперативникам, как попал к школьнице домой. Он подтвердил появившуюся ранее версию о том, что после очередного отказа пробрался к девушке домой и перерезал ей горло.

Как уже сообщал Лайф, 16-летнюю девушку ещё живой нашли в луже крови. Друг девочки залез в запертую квартиру через балкон по просьбе её родителей. Он увидел умирающую одноклассницу и вызвал скорую. Но до больницы её довезти не успели, она скончалась в машине скорой помощи.