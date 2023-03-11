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11 марта, 18:41

В Германии отменили более 300 рейсов на 13 марта из-за забастовок в аэропортах

В четырёх аэропортах Германии 13 марта пройдут забастовки, связанные с требованием улучшить условия труда. Это уже привело к отмене более 300 рейсов, сообщает портал Focus Online.

Забастовки состоятся в воздушных гаванях Бремена, Гамбурга, Ганновера. Наибольшее число рейсов отменено в аэропорту Берлина — там аннулировано около 200 перелётов.

К забастовке призывал профсоюз Verdi. Он добивается улучшения условий труда для сотен работников наземных служб аэропортов по всей Германии.

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Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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