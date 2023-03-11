Кадыров прилетел в Москву

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что прилетел в Москве. На странице его помощника в соцсетях появился ролик с видом на заснеженную центральную часть столицы, в том числе и на памятник Петру I.

"Это опять я, опять со своим телефоном. И теперь в Москве, в столице нашей родины", — говорит Кадыров на видео.