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11 марта, 18:50

Кадыров прилетел в Москву

<p>Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото © Kremlin</p>

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото © Kremlin

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что прилетел в Москве. На странице его помощника в соцсетях появился ролик с видом на заснеженную центральную часть столицы, в том числе и на памятник Петру I.

"Это опять я, опять со своим телефоном. И теперь в Москве, в столице нашей родины", — говорит Кадыров на видео.

Кадыров опубликовал видео с десятью украинскими пленными

Кадыров опубликовал видео с десятью украинскими пленными

Ранее глава Чечни сообщил, что российские силы взяли несколько укрепточек украинских военных в районе Кременной в Луганской Народной Республике.

Андрей Бражников
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