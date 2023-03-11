Кадыров прилетел в Москву
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото © Kremlin
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что прилетел в Москве. На странице его помощника в соцсетях появился ролик с видом на заснеженную центральную часть столицы, в том числе и на памятник Петру I.
"Это опять я, опять со своим телефоном. И теперь в Москве, в столице нашей родины", — говорит Кадыров на видео.
Ранее глава Чечни сообщил, что российские силы взяли несколько укрепточек украинских военных в районе Кременной в Луганской Народной Республике.