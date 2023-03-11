В МИД разъяснили порядок оплаты услуг консульств в Германии

Информация о том, что российские консульские учреждения в Германии обязывают людей оплачивать услуги исключительно в евро, является фейком. Об этом заявили в МИД России.

"Хотели бы внести ясность. Оплата за совершение консульских действий в российских консучреждениях за рубежом регламентирована законодательством РФ и осуществляется в местной валюте страны пребывания", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского дипведомства.

В министерстве добавили, что консулам разрешено использовать только так называемые EC-карты, которыми можно расплатиться почти во всех магазинах Европы. Также в ведомстве отметили, что в случае отсутствия такой карты консульства разрешают оплату банковским переводом или наличными. В МИД призвали россиян не поддаваться на информационные провокации и вбросы анонимных телеграм-каналов.