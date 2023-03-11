В Москве мужчина пытался зайти в школу с травматом и металлической трубой
Росгвардия задержала в Москве мужчину, который пришёл в школу с пистолетом
Мужчина с травматическим пистолетом и металлической трубой пытался пройти в школу на северо-востоке Москвы. Остановить его смог охранник учебного заведения, после чего нажал на тревожную кнопку.
Мужчина с травматическим пистолетом и металлической трубой пытался пройти в московскую школу. Видео © Главное управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Москве
Неизвестный покинул территорию школы на улице Пестеля, вскоре его задержали сотрудники Росгвардии. В отделении 29-летний мужчина объяснил, что не знал, что пришёл в учебное заведение, и думал, что это здание полиции. По словам задержанного, он хотел написать заявление в связи с тем, что "его хотят закрыть на реабилитацию против его воли".
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