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11 марта, 20:44

Кириенко дал старт программе подготовки наставников по военно-патриотическому воспитанию

В центре "Машук" стартовала подготовка инструкторов по военно-патриотическому воспитанию

<p>Старт программы подготовки наставников по военно-патриотическому воспитанию. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-215369605_808" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Центр знаний "Машук"</a></p>

Старт программы подготовки наставников по военно-патриотическому воспитанию. Обложка © VK / Центр знаний "Машук"

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко дал старт новой программе по подготовке инструкторов для Центров военно-патриотического воспитания детей и молодёжи в ставропольском образовательном центре знаний "Машук". Слушателями курса стали более 240 человек из разных регионов России.

Кириенко поблагодарил участников за их активную гражданскую позицию и за желание стать лидерами в сфере воспитания подрастающего поколения. Российским союзом боевых искусств в рамках поручения президента страны Владимира Путина реализуется программа по открытию Центров военно-патриотического воспитания в 12 регионах РФ.

Старт программы подготовки наставников по военно-патриотическому воспитанию. Фото © VK / Центр знаний "Машук"

Старт программы подготовки наставников по военно-патриотическому воспитанию. Фото © VK / Центр знаний "Машук"

Кириенко анонсировал обучение участников СВО в рамках проекта "Твой герой"

Кириенко анонсировал обучение участников СВО в рамках проекта "Твой герой"

Обучаемые инструкторы — это педагоги, мастера боевых искусств, герои спецоперации на Украине, а также участники других военных конфликтов. Программа содержит не только спортивную и военную подготовку, но и образовательную, а также идеологическую.

Ранее сообщалось, что Росмолодёжь планирует запустить проект наставничества "Твой герой", участниками которого станут герои специальной военной операции. Об этом рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

Иван Косицын
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