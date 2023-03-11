Кириенко дал старт программе подготовки наставников по военно-патриотическому воспитанию

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко дал старт новой программе по подготовке инструкторов для Центров военно-патриотического воспитания детей и молодёжи в ставропольском образовательном центре знаний "Машук". Слушателями курса стали более 240 человек из разных регионов России.

Кириенко поблагодарил участников за их активную гражданскую позицию и за желание стать лидерами в сфере воспитания подрастающего поколения. Российским союзом боевых искусств в рамках поручения президента страны Владимира Путина реализуется программа по открытию Центров военно-патриотического воспитания в 12 регионах РФ.

Старт программы подготовки наставников по военно-патриотическому воспитанию. Фото © VK / Центр знаний "Машук"

Обучаемые инструкторы — это педагоги, мастера боевых искусств, герои спецоперации на Украине, а также участники других военных конфликтов. Программа содержит не только спортивную и военную подготовку, но и образовательную, а также идеологическую.