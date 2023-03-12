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11 марта, 22:25

В Саратовской области умерла 10-летняя девочка, на которую упали футбольные ворота

<p>Футбольные ворота, упавшие на 10-летнюю девочку. Обложка © <a href="https://saratov.sledcom.ru/news/item/1772935/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Саратовской области</a></p>

Футбольные ворота, упавшие на 10-летнюю девочку. Обложка © СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области умерла 10-летняя девочка, на которую днём 11 марта упали футбольные ворота. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

"К сожалению, врачи не смогли помочь, из-за крайне тяжёлых травм ребёнок погиб", — написал министр в телеграм-канале.

СУ СКР по региону возбудил уголовные дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о халатности.

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Напомним, ЧП произошло в селе Титоренко Энгельсского района. После падения футбольных ворот девочку доставили в больницу, она впала в кому.

Юлия Коновалова
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