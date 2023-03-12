В Саратовской области умерла 10-летняя девочка, на которую упали футбольные ворота
Футбольные ворота, упавшие на 10-летнюю девочку. Обложка © СУ СКР по Саратовской области
В Саратовской области умерла 10-летняя девочка, на которую днём 11 марта упали футбольные ворота. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
"К сожалению, врачи не смогли помочь, из-за крайне тяжёлых травм ребёнок погиб", — написал министр в телеграм-канале.
СУ СКР по региону возбудил уголовные дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о халатности.
Напомним, ЧП произошло в селе Титоренко Энгельсского района. После падения футбольных ворот девочку доставили в больницу, она впала в кому.