В Новороссийске полиция ищет мужчину, позировавшего с оружием перед зеркалом в лифте
Полиция разыскивает мужчину, который разгуливал с оружием по многоэтажному дому и позировал перед зеркалом в лифте. Об этом информирует УМВД по Новороссийску.
Житель Новороссийска позировал в лифте перед зеркалом. Видео © VK / Новороссийск LIFE
В соцсетях появилось видео, на котором вооружённый мужчина заходит в лифт, отводит затвор и целится в зеркало. Жители дома уже много раз жаловались, что молодой человек часто расхаживает по дому с оружием.
"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения злоумышленника", — отмечается в сообщении.
Ранее Лайф писал, что Росгвардия задержала в Москве мужчину, который пришёл в школу с травматическим пистолетом. Как объяснил задержанный, он перепутал учебное заведение со зданием полиции.
Кадр видео VK / Новороссийск LIFE