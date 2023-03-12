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11 марта, 23:33

В Новороссийске полиция ищет мужчину, позировавшего с оружием перед зеркалом в лифте

Полиция разыскивает мужчину, который разгуливал с оружием по многоэтажному дому и позировал перед зеркалом в лифте. Об этом информирует УМВД по Новороссийску.

Житель Новороссийска позировал в лифте перед зеркалом. Видео © VK / Новороссийск LIFE

В соцсетях появилось видео, на котором вооружённый мужчина заходит в лифт, отводит затвор и целится в зеркало. Жители дома уже много раз жаловались, что молодой человек часто расхаживает по дому с оружием.

"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения злоумышленника", — отмечается в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что Росгвардия задержала в Москве мужчину, который пришёл в школу с травматическим пистолетом. Как объяснил задержанный, он перепутал учебное заведение со зданием полиции.

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Кадр видео VK / Новороссийск LIFE

Юлия Коновалова
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