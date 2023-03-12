В Новороссийске полиция ищет мужчину, позировавшего с оружием перед зеркалом в лифте

Полиция разыскивает мужчину, который разгуливал с оружием по многоэтажному дому и позировал перед зеркалом в лифте. Об этом информирует УМВД по Новороссийску.

Житель Новороссийска позировал в лифте перед зеркалом. Видео © VK / Новороссийск LIFE

В соцсетях появилось видео, на котором вооружённый мужчина заходит в лифт, отводит затвор и целится в зеркало. Жители дома уже много раз жаловались, что молодой человек часто расхаживает по дому с оружием.

"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения злоумышленника", — отмечается в сообщении.