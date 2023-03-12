В испанском Бильбао более двух тысяч человек приняли участие в марше в поддержку России

Свыше двух тысяч человек вышли на марш в поддержку России в испанском городе Бильбао. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя баскской платформы "Нет НАТО".

"Россия стремится к миру с 2014 года. Но Запад не оставляет России другого выхода. По этой причине мы выражаем нашу солидарность с Москвой", — приводит агентство заявление представителя платформы.

Марш в Бильбао в поддержку России. Видео © Twitter / Ecuador Etxea

Протестующие во время митинга повесили флаги России, ЛНР и ДНР на здание мэрии Бильбао. Участники акции также выразили протест против стратегии НАТО, военной поддержки Украины и увеличения военных бюджетов европейских стран, требуя перераспределения этих средств на поддержку населения из-за роста цен. Кроме того, участники митинга отметили, что ситуация в Европе становится всё хуже, а виноват в этом Североатлантический альянс.