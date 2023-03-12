Американский стратегический бомбардировщик B-52H совершил манёвр над Балтийским морем

Американский стратегический бомбардировщик B-52Н Stratofortress с позывным NOBLE61 совершил манёвр над Балтийским морем в 200 километрах от Петербурга. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.

Военный самолёт вылетел с территории Польши, пролетел над Эстонией, Латвией и Литвой, развернулся в районе острова Гогланд в Финском заливе и направился в сторону Великобритании. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что B-52Н сопровождали польские истребители.

Маршрут американского бомбардировщика B-52Н. Фото © FlightRadar24

"Это важный элемент учений по оперативной совместимости. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО", — написал министр в "Твиттере".