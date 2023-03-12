Американский политик обвинил США в стремлении удержать мировое господство

Главной целью Соединённых Штатов было и есть жёсткое удержание мирового господства. Такое мнение выразил американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. Он отметил, что это является ключевой задачей Вашингтона многие десятилетия.

"Примерно с 1943 года вся внешняя политика США сосредоточена на предотвращении любых союзов, которые могли бы угрожать доминированию Вашингтона и его военному, индустриальному, топливно-энергетическому и долларовому комплексам", — написал он в соцсетях.