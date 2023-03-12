Хуже, чем у Трампа: Найден политик с самой ужасной причёской, и он из Эстонии

Эстонский депутат партии EKRE Рейн Эплер является политиком "с самой ужасной причёской". Об этом написал обозреватель издания Politico Пол Дэллисон.

Журналист с иронией вспомнил нелепость причёсок экс-президента США Дональда Трампа, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и британского политика Майкла Фабриканта, отметив, что им "придётся отойти в сторонку" по сравнению с эстонским парламентарием.

"Фабрикант практически стопроцентно ужаснулся бы, узнав, что он даже близко не стоял с носителем самой странной причёски среди европейских политиков. На сцену приглашается Рейн Эплер, бывший министр и член эстонской партии националистов EKRE", — сказано в материале.

Также Дэллисон в шутку отметил, что политик не смог определиться с выбором причёски, поэтому "попросил сделать их все".