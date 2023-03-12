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12 марта, 04:42
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Хуже, чем у Трампа: Найден политик с самой ужасной причёской, и он из Эстонии

Politico назвала эстонского депутата Эплера политиком с самой ужасной причёской

<p>Рейн Эплер. Обложка © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Rain_Epler#/media/File:Rain_Epler_at_the_Opinion_Festival_2022_in_Paide,_Estonia.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Sillerkiil</p>

Рейн Эплер. Обложка © Wikipedia / Sillerkiil

Эстонский депутат партии EKRE Рейн Эплер является политиком "с самой ужасной причёской". Об этом написал обозреватель издания Politico Пол Дэллисон.

Журналист с иронией вспомнил нелепость причёсок экс-президента США Дональда Трампа, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и британского политика Майкла Фабриканта, отметив, что им "придётся отойти в сторонку" по сравнению с эстонским парламентарием.

"Фабрикант практически стопроцентно ужаснулся бы, узнав, что он даже близко не стоял с носителем самой странной причёски среди европейских политиков. На сцену приглашается Рейн Эплер, бывший министр и член эстонской партии националистов EKRE", — сказано в материале.

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Также Дэллисон в шутку отметил, что политик не смог определиться с выбором причёски, поэтому "попросил сделать их все".

Ранее первый "доктор наук с дредами" рассказал, как Путин отреагировал на его причёску. По словам Александра Осадчиева, он сделал дреды ещё до того, как у него появилась цель стать доктором наук.

Юлия Коновалова
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