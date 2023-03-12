Школы — без уроков, работники — на удалёнке: Снегопад парализовал Владивосток
Мэр Владивостока Шестаков призвал перевести сотрудников на удалёнку из-за снегопада
Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал руководителей предприятий перевести сотрудников на удалённый режим работы 13 марта из-за обильного снегопада. Об этом сообщает администрация города.
"Наше обращение к работодателям Владивостока: на завтрашний день, на понедельник, принять решение о том, чтобы перевести работников на удалённую работу", — привели в мэрии слова главы города.
Кроме того, оперативный штаб решил отменить занятия для учащихся младших классов, а для старшеклассников ввести свободное посещение. Глава региона добавил, что по прогнозу обильный снегопад начнётся с 19:00 (12:00 мск) и продлится минимум до 03:00 понедельника (20:00 мск воскресенья).
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что последний день этой недели и вся следующая принесут жителям Москвы потепление. Однако "откат в зиму" ещё будет, хоть и ненадолго.
VK / Людмила Коноплёва