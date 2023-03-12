Школы — без уроков, работники — на удалёнке: Снегопад парализовал Владивосток

Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал руководителей предприятий перевести сотрудников на удалённый режим работы 13 марта из-за обильного снегопада. Об этом сообщает администрация города.

"Наше обращение к работодателям Владивостока: на завтрашний день, на понедельник, принять решение о том, чтобы перевести работников на удалённую работу", — привели в мэрии слова главы города.

Кроме того, оперативный штаб решил отменить занятия для учащихся младших классов, а для старшеклассников ввести свободное посещение. Глава региона добавил, что по прогнозу обильный снегопад начнётся с 19:00 (12:00 мск) и продлится минимум до 03:00 понедельника (20:00 мск воскресенья).