Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 марта, 05:05

Школы — без уроков, работники — на удалёнке: Снегопад парализовал Владивосток

Мэр Владивостока Шестаков призвал перевести сотрудников на удалёнку из-за снегопада

Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал руководителей предприятий перевести сотрудников на удалённый режим работы 13 марта из-за обильного снегопада. Об этом сообщает администрация города.

"Наше обращение к работодателям Владивостока: на завтрашний день, на понедельник, принять решение о том, чтобы перевести работников на удалённую работу", — привели в мэрии слова главы города.

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за снежного циклона

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за снежного циклона

Кроме того, оперативный штаб решил отменить занятия для учащихся младших классов, а для старшеклассников ввести свободное посещение. Глава региона добавил, что по прогнозу обильный снегопад начнётся с 19:00 (12:00 мск) и продлится минимум до 03:00 понедельника (20:00 мск воскресенья).

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что последний день этой недели и вся следующая принесут жителям Москвы потепление. Однако "откат в зиму" ещё будет, хоть и ненадолго.

Обложка ©

VK / Людмила Коноплёва

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Приморский край

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров