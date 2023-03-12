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12 марта, 05:23

Врачи назвали безболезненный утренний симптом, предупреждающий о скором инсульте

Express: Незадолго до инсульта у человека может наблюдаться кратковременная потеря зрения

Кратковременная потеря зрения, которая чаще всего встречается по утрам, может говорить о приближающемся инсульте. Об этом сообщает Express со ссылкой на специалистов Harvard Health.

По словам медиков, перенёсшие инсульт граждане перед болезнью видели тёмные пятна и тени. Пациенты утверждали, что также чувствовали потерю зрения в одном глазу сразу же после пробуждения.

"Зрительный нерв передаёт сигналы в мозг и несёт миллионы нервных волокон и кровеносных сосудов. Когда он становится полностью отрезанным от снабжения питательными веществами и кислородом, повреждается нервная ткань, что может привести к потере зрения", — объяснили врачи.

Однако врачи успокоили: в 80% случаев зрение полностью восстанавливается. Вместе с тем они напомнили, что данное состояние является опасным и требует лечения.

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Unsplash

Оксана Попова
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