В Омской области ребёнок облился кипящим маслом, оставшись без присмотра родителей

Полуторагодовалый ребёнок опрокинул на себя сковороду с кипящим маслом в Омской области. Об инциденте сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Всё произошло вечером 11 марта в Таврическом районе, когда родители оставили малыша без присмотра. Ребёнок подошёл к плите и стянул с неё сковороду, которая упала и облила его кипящим маслом. В итоге мальчик получил ожоги 5% тела.

Его экстренно госпитализировали. В настоящее время им занимаются врачи. Также делом заинтересовались в полиции. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.