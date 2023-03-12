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12 марта, 05:40

В Омской области ребёнок облился кипящим маслом, оставшись без присмотра родителей

В Омской области полуторагодовалый ребёнок опрокинул на себя сковороду с кипящим маслом

Полуторагодовалый ребёнок опрокинул на себя сковороду с кипящим маслом в Омской области. Об инциденте сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Всё произошло вечером 11 марта в Таврическом районе, когда родители оставили малыша без присмотра. Ребёнок подошёл к плите и стянул с неё сковороду, которая упала и облила его кипящим маслом. В итоге мальчик получил ожоги 5% тела.

Его экстренно госпитализировали. В настоящее время им занимаются врачи. Также делом заинтересовались в полиции. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

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Ранее Лайф рассказывал, чем может обернуться домашнее лечение при ожогах. В Красноярском крае четырёхлетний ребёнок ошпарил себя кипятком и умер спустя четыре дня, вследствие усилий его же матери, которая решила не обращаться в больницу и заняться его выздоровлением самостоятельно.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер
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