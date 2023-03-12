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12 марта, 07:17

Гореева победила в женской гонке Кубка Содружества по биатлону в Тюмени

Российская биатлонистка Анастасия Гореева одержала победу в масс-старте на шестом, заключительном этапе Кубка Содружества, проходящем в эти дни в Тюмени.

Спортсменка прошла дистанцию в 12,5 километра за 34 минуты 24,2 секунды и допустила только два промаха в стрельбе. На второй позиции — Наталья Гербулова с отставанием в 12,2 секунды и также двумя промахами. А бронзу завоевала Екатерина Носкова (+22,3; 4).

Среди белорусок лучший результат показала Динара Алимбекова-Смольская, которая финишировала шестой. Кубок Содружества закончится в воскресенье мужским масс-стартом.

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Также сообщалось, что биатлонистка Анастасия Шевченко стала победительницей гонки преследования на заключительном, шестом этапе Кубка Содружества по биатлону в Тюмени.

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YouTube / russianbiathlon

Татьяна Миссуми
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