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12 марта, 07:47

В Москве парень на спор прыгнул с Крымского моста ради девушки

В Москве молодой человек прыгнул с Крымского моста, чтобы доказать возлюбленной свою смелость, но выбраться сам из реки не смог. О случившемся пишет SHOT.

Сегодня утром парочка конфликтовала, после чего парень решил вернуть расположение девушки опасным трюком. Он перемахнул через ограждение моста и бросился в воду. Вытаскивать "смельчака" из реки пришлось спасателям. О его состоянии не сообщается.

Девушка погибла в утонувшей машине на свидании с парнем у водохранилища в Дагестане

Девушка погибла в утонувшей машине на свидании с парнем у водохранилища в Дагестане

Ранее сообщалось, что на Кубани восьмилетний мальчик утонул, катаясь с другом на самодельном плавсредстве. Крики о помощи услышал местный житель и увидел, как ребята уходят под воду. Спасти он смог только одного из них.

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ТАСС / Александр Щербак

Татьяна Миссуми
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