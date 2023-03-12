В Москве парень на спор прыгнул с Крымского моста ради девушки

В Москве молодой человек прыгнул с Крымского моста, чтобы доказать возлюбленной свою смелость, но выбраться сам из реки не смог. О случившемся пишет SHOT.

Сегодня утром парочка конфликтовала, после чего парень решил вернуть расположение девушки опасным трюком. Он перемахнул через ограждение моста и бросился в воду. Вытаскивать "смельчака" из реки пришлось спасателям. О его состоянии не сообщается.