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12 марта, 07:31

Россиянам напомнили о повышении пенсий с 1 апреля

Доцент Иванова-Швец напомнила, что с 1 апреля социальные пенсии повысят на 3,3%

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в интервью агентству "Прайм" напомнила о грядущем повышении социальных пенсий. Индексация выплат состоится с 1 апреля и будет повторяться в этом месяце каждый год.

В 2023 году социальные пенсии вырастут на 3,3%. По состоянию на осень 2022 года социальную пенсию получали почти 3,5 миллиона граждан РФ. Как уточнила Иванова-Швец, выплаты начисляются тем гражданам, которые не заработали на страховую пенсию по старости, а также инвалидам и детям, потерявшим кормильца.

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Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что вопрос о новой пенсионной реформе сейчас не рассматривается. По его словам, внутри министерства не формируются новые предложения на этот счёт.

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Андрей Бражников
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