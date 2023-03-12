Россиянам напомнили о повышении пенсий с 1 апреля

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в интервью агентству "Прайм" напомнила о грядущем повышении социальных пенсий. Индексация выплат состоится с 1 апреля и будет повторяться в этом месяце каждый год.

В 2023 году социальные пенсии вырастут на 3,3%. По состоянию на осень 2022 года социальную пенсию получали почти 3,5 миллиона граждан РФ. Как уточнила Иванова-Швец, выплаты начисляются тем гражданам, которые не заработали на страховую пенсию по старости, а также инвалидам и детям, потерявшим кормильца.