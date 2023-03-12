Пользователи Twitter раскритиковали намерения Евросоюза снизить военный потенциал России. Комментируя пост главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, они призвали перестать разжигать конфликт и потребовали решить ситуацию дипломатическим путём.

"Мир путём переговоров был бы лучшей идеей", — заявил комментатор.

Ещё один поинтересовался, как ЕС планирует это сделать без расширения конфликта, а другой посоветовал лучше помочь другим союзным государствам вновь стать процветающими вместо того, чтобы тратить деньги граждан на Украину и ухудшать ситуацию.

"Разрушитель ЕС. Вы всё продали США", — указал третий.

Ещё один комментатор назвал введённые санкции незаконными, отметив, что они ненавистны большинству стран. Он также указал, что ЕС продолжает вооружать Украину для разжигания регионального конфликта, чем настраивает против себя весь мир.

"Вы роете яму, в которую может провалиться ЕС. Рано или поздно ваши собственные граждане осудят вас", — заключил читатель.