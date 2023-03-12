Подбросило вверх на 2 метра: Видеорегистратор снял момент наезда женщины на Kia Rio на двух мальчиков

В Армавире Краснодарского края женщина за рулём Kia Rio сбила двух школьников, перебегающих дорогу. Известно, что подростки с серьёзными травмами находятся в больнице.

В Армавире школьники решили перебежать дорогу и угодили под колёса иномарки. Видео © t.me / ЧП Армавир

ДТП произошло 11 марта на улице Комсомольской. Женщина на иномарке двигалась со стороны улицы Урицкого в сторону Халтурина в тот момент, когда дорогу решили перебежать два мальчика.

Видеорегистратор соседнего автомобиля зафиксировал момент аварии. На кадрах видно, что двое ребят перебегают улицу и внезапно на них наезжает авто. Удар был такой силы, что ребят отбросило по разным сторонам: одного из них подбросило вверх на два метра на тротуар, другой упал на дороге. Обеспокоенные свидетели происшествия тут же подбежали к мальчикам и оказали им первую медицинскую помощь.

В больнице у мальчиков зафиксировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематомы. У одного из них также закрытый перелом костей носа, у второго — закрытый перелом костей левой голени со смещением.